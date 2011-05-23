Генконсул: Польша с радостью поддержит инициативы Украины

Украина и Европейский Союз подпишут соглашение об ассоциации в 2011 году.

Как передает корреспондент УНИАН, такую надежду во время торжественного открытия Дня Европы в Харькове выразил Генеральный консул Республики Польша в городе Харькове Ян ГРАНАТ.

Он отметил, что Польша с радостью поддержит инициативы Украины относительно последующей интеграции в европейское сообщество.

«Украина очень тесно сотрудничает с Евросоюзом, с другими странами Европы. Украина – очень активная страна. Она берет на себя задачи по развитию отношений в разных сферах. Мы очень рады и поддерживаем попытку Украины развивать диалог с Евросоюзом в смысле ассоциации и членства в этой организации. Как вы знаете, Польша принимает председательство в Евросоюзе. Мы надеемся, что на время нашего руководства в этой организации придется подписание соглашения Украины с Евросоюзом», - сказал Я.ГРАНАТ.

Генконсул заметил, что первым шагом к подписанию соглашения об ассоциации с ЕС является подписание соглашения о зоне свободной торговли.