Правящая партия проиграла выборы в Испании
03:07, 23 мая 2011Мир
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Социалистов винят в высокой безработице
В Испании на региональных и муниципальных выборах победу одержала оппозиционная консервативная Народная партия. По предварительным результатам выборов, за нее проголосовали более 37 процентов избирателей, сообщает Радио Свобода.
Правящая Социалистическая партия, которую обвиняют в неспособности справиться с экономическим кризисом и безработицей, получила примерно 28 процентов голосов.
Как отмечают наблюдатели, у Народной партии есть шанс добиться высоких результатов на всеобщих выборах, которые пройдут в стране в 2012 году.
В преддверие выборов во многих городах Испании прошли акции протеста против безработицы, в которых приняли участие тысячи людей.
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