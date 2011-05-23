Правящая партия проиграла выборы в Испании

03:07, 23 мая 2011
Мир
1275 0

Социалистов винят в высокой безработице

В Испании на региональных и муниципальных выборах победу одержала оппозиционная консервативная Народная партия. По предварительным результатам выборов, за нее проголосовали более 37 процентов избирателей, сообщает Радио Свобода.

Правящая Социалистическая партия, которую обвиняют в неспособности справиться с экономическим кризисом и безработицей, получила примерно 28 процентов голосов.

Как отмечают наблюдатели, у Народной партии  есть шанс добиться высоких результатов на всеобщих выборах, которые пройдут  в стране  в 2012 году.

В преддверие выборов во многих городах Испании прошли акции протеста против безработицы, в которых приняли участие тысячи людей.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter