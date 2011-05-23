Есть ли будущее у украинской диаспоры?

Во второй половине августа в Киеве будет проходить встреча украинской молодежи диаспоры “Киев 2011” и Конференция “Молодежь диаспоры – будущее зарубежного украинства”, организаторами которых является Конференция украинских молодежных организаций Всемирного Конгресса Украинцев (КУМО ВКУ) и ВМОО Молодой Народный Рух из Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Всемирного Конгресса Украинцев.

Возраст участников встречи 18-35 лет.

В рамках программы запланировано: презентации украинских обществ и молодых диаспор и молодежных организаций, презентации молодежных организаций Украины, Конференция, работа в секциях, тренинги, мастер-классы, презентации европейских молодежных фондов, встречи с известными политиками Украины, встречи с высокими лицами УГКЦ и УПЦ КП, руководителями Всемирного и Европейского Конгресса Украинцев, украинскими журналистами, писателями, общественными и культурными деятелями. Также запланированы экскурсии, концерты и украинские вечеринки.

Организаторы просят подавать заявления не позже 5 июля 2011 г. на e-mail КУМО ВКУ kumosku@gmail.com или Всемирному и Европейскому Конгрессу Украинцев.