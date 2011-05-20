Экс-глава МВФ будет получать пенсию в размере более $300 тыс

Бывший директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Доминик Стросс-Кан будет получать ежегодную пенсию в размере порядка 318 тысяч долларов, передает телеканал ABC News.

Как стало известно телеканалу, согласно контракту Стросс-Кана с МВФ, который был заключен в 2007 году, его заработная плата с учетом надбавок составляла 496 тысяч долларов в год. Вместе с тем, с учетом повышения оклада и надбавок доход Стросс-Кана, согласно подсчетам телеканала, составил за прошлый год около 530 тысяч долларов.

Для США характерна практика выплаты компенсаций топ-менеджерам компаний в случае прекращения с ними трудовых отношений, замечает РИА Новости. Так называемый "золотой парашют" может предусматривать продолжение выплаты заработной платы, премии или определенные льготы и привилегии. Случай ухода главы МВФ не оказался исключением.

По данным телеканала, размер его денежного пособия составит 60-65% от его дохода во время работы в качестве главы фонда. Таким образом, Стросс-Кан будет получать от 318 до 349 тысяч долларов ежегодно до конца жизни.

Предоставление "золотого парашюта" не влияет на нынешнюю ситуацию с уголовными обвинениями бывшего главы МВФ, отмечает телеканал.

Подобные пенсионные выплаты, предусмотренные для сотрудников МВФ с 50 лет, не афишируются. "Фонд не распространяет персональную информацию о своих нынешних или прежних сотрудниках", - сказал телеканалу представитель МВФ, комментируя вопрос по денежным выплатам Стросс-Кану.

Стросс-Кан был задержан 14 мая в Нью-Йорке на основании заявления горничной гостиницы Sofitel, обратившейся в полицию с жалобой на сексуальные действия насильственного характера с его стороны. 19 мая глава МВФ информировал руководство о намерении покинуть свой пост в связи с ведущимся в отношении него уголовным расследованием.