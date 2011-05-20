США: важно превратить Украину в мост между Россией и Европой

Вице-президент США Джозеф БАЙДЕН заверяет, что его страна поддерживает развитие отношений между Украиной и Европейским Союзом.

Об этом он сказал в ходе телефонного разговора с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧОМ, который состоялся по инициативе американской стороны, сообщили УНИАН в пресс-службе главы Украинского государства.

В частности, как говорится в сообщении, американская сторона выразила решительную поддержку развитию отношений между Украиной и ЕС. США заявили о готовности поддержать успешное завершение переговоров по заключению Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

"Развитие Украины под Вашим руководством очень важно для превращения Украины в мост между Россией и Европой", - подчеркнул Дж.БАЙДЕН.

Стороны обсудили также развитие двусторонних украинско-американских отношений и обменялись мнениями по поводу ситуации на Ближнем Востоке.