Ивано-Франковщина возьмет шефство над школами в Португалии

Власти Ивано-Франковской области возьмут шефство над украинскими школами в Португалии, где проживает много выходцев из Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе председателя Ивано-Франковской ОГА, об этом заявил председатель облгосадминистрации Михаил ВЫШИВАНЮК, который возглавлял делегацию региона во время недавнего визита в Португалию.

По его словам, для изучения этого вопроса в конце мая в Португалию поедет группа педагогов Прикарпатья, которую возглавит заместитель председателя ОГА Роман ИВАНИЦКИЙ, чтобы «согласовать взаимные действия и предоставить полную поддержку и государственный статус украинским школам, чтобы они были полноценными».

«Следует адаптировать португальскую программу школьного обучения к украинской», - сказал председатель ОГА. По словам М.ВЫШИВАНЮКА, только в Лиссабоне учатся 186 украинских детей, в городе Фарио, морском порте в южной части страны, школьников-украинцев - 80. Дети там вместе с родителями занимаются художественной самодеятельностью.

Кроме того, он сообщил, что Ивано-Франковская область и португальский курортный округ Алгарве заключили Соглашение о межрегиональном сотрудничестве.

По словам М.ВЫШИВАНЮКА, важен тот факт, что соглашения о сотрудничестве подписали Прикарпатский национальный университет им. Василия Стефаника и Алгарвский университет.

«Есть договоренности, что дети из Ивано-Франковской области смогут учиться в университете города Алгарве, - сообщил М.ВЫШИВАНЮК. - Продолжится обмен опытом и научными работниками. И еще: в ближайшее время в Прикарпатском национальном университете им. Василия Стефаника будет открыт факультет португальского языка, а в Алгарвском университете - украинский факультет». По словам губернатора Прикарпатья, «мы со своей стороны делаем все, чтобы как можно скорее адаптироваться к Европейскому Союзу».

Также М.ВЫШИВАНЮК сказал, что в португальском городе Фатиме с благословения владык Ивано-Франковской и Коломыйско-Черновицкой епархий УГКЦ Владимира ВИЙТИШИНА и Николая СИМКАЙЛО построят деревянную церковь в гуцульськом стиле.

По словам председателя ОГА, храм построят за средства меценатов из Ивано-Франковской области, в том числе депутатов областного совета, которые «не смогут отказаться от благородного христианского дела».