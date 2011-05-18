Из России выслан военный атташе Израиля

Военный атташе посольства Израиля Вадим ЛЕЙДЕРМАН был задержан, а затем выслан из России из-за подозрений в шпионаже.

Как сообщает Газета.ру, атташе был задержан и выслан из РФ 12 мая.

В свою очередь, Министерство обороны Израиля по результатам допроса В.ЛЕЙДЕРМАНА назвало обвинения в шпионаже «необоснованными».

Высылка дипломата произошла в тот же день, когда Москву посетили делегаты израильского парламента. Как отмечает Associated Press со ссылкой на свои источники, сотрудники российских спецслужб задержали В.ЛЕЙДЕРМАНА во время обеда с делегатами.