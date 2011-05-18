Министр: Украина и Румыния начали новый этап

Министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО осуществил однодневный официальный визит в Румынию.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики МИД Украины, руководитель украинского внешнеполитического ведомства прибыл в Бухарест, чтобы реализовать проявленное в последний период желание обеих сторон нормализовать политический диалог и сотрудничество на всех уровнях.

Во время встречи с Президентом Румынии Траяном БЕСЕСКУ К.ГРИЩЕНКО передал ему личное письмо от Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА с благодарностью за поддержку румынской стороной мероприятий, которые состоялись в Киеве в апреле по случаю 25-й годовщины Чернобыльской катастрофы, и за финансовый вклад Румынии в сооружение объекта «Укрытие» над четвертым энергоблоком ЧАЭС. Глава украинского МИД также донес до Т.БЕСЕСКУ твердую позицию руководства Украины относительно развития партнерских и добрососедских отношений с Румынией. Румынский лидер, со своей стороны, заверил, что официальный Бухарест будет оказывать всестороннюю поддержку европейской интеграции Украины и, в частности, процессу переговоров по заключению Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

В рамках беседы с главой Сената Румынии Мирча ДЖОАНЭ и группой членов верхней палаты румынского парламента обсуждались перспективы реализации совместных масштабных проектов в сфере транспорта и энергетики. Румынские депутаты подтвердили свое намерение в ближайшее время посетить Украину с визитом по приглашению председателя Верховной Рады Владимира ЛИТВИНА.

В румынском внешнеполитическом ведомстве состоялись обстоятельные переговоры делегаций МИД двух стран по широкому кругу вопросов двусторонних отношений. К.ГРИЩЕНКО и его румынский коллега Теодор БАКОНСКИ договорились сосредоточиться на завершении работы над рядом важных двусторонних соглашений и способствовать их подписанию на разных уровнях. В частности, руководитель украинского МИД отметил особую заинтересованность Киева в заключении соглашения о малом пограничном движении, что позволит жителям пограничных районов двух стран свободно ездить к соседям. Отдельно К.ГРИЩЕНКО и Т.БАКОНСКИ отметили взаимную помощь двух стран в эвакуации украинцев и румын из охваченной войной Ливии.

Также министры иностранных дел достигли согласия относительно необходимости деполитизации вопросов защиты национальных меньшинств в обоих государствах и важности возобновления работы механизмов мониторинга соблюдения прав этнических украинцев в Румынии и румын в Украине. При этом К.ГРИЩЕНКО отметил, что официальный Киев рассчитывает на то, что румынская сторона обратит внимание на недостаточное количество средних учебных заведений с украинским языком преподавания и будет способствовать открытию новых украинских школ в местах компактного проживания украинцев.

Руководитель украинского МИД пригласил своего румынского коллегу в ближайшее время посетить Украину с визитом.