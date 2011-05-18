Главе МВФ выделили в тюрьме крыло на 14 камер

Служащим нью-йоркской тюрьмы "Райкерс-Айленд", где содержится глава Международного валютного фонда Доминик Стросс-Кан, поручено следить, чтобы чиновник не покончил с собой, сообщает Associated Press.

Источники агентства утверждают, что во время обязательного освидетельствования у психиатра Стросс-Кан сделал или сказал что-то такое, что заставило врачей опасаться, что чиновник может покончить жизнь самоубийством.

За главой МВФ установлен беспрецедентный надзор. В частности, в "Райкерс-Айленде" Стросс-Кану выделено целое крыло на 14 камер. Обычно оно используется для содержания заключенных, больных опасными инфекционными заболеваниями, такими как туберкулез или корь.

Кроме того, Стросс-Кану была выдана кислородная маска и прибор для круглосуточного отслеживания дыхания, поскольку банкир подвержен временным остановкам дыхания во время сна. Охранники несут возле его камеры круглосуточное дежурство.

Доминик Стросс-Кан был помещен в тюрьму "Райкерс-Айленд" 17 мая, через три дня после того, как он был задержан в нью-йоркском аэропорту Кеннеди по подозрению в попытке изнасилования, напоминает Лента.ру. Горничная отеля Sofitel, где глава МВФ остановился во время поездки в Нью-Йорк, заявила, что чиновник пытался принудить ее к оральному сексу.

Банкир обвинения в свой адрес отрицает. Ранее он дал согласие на проведение ДНК-экспертизы. Адвокаты Стросс-Кана настаивают, что у подзащитного есть алиби.

Согласно официальному сообщению МВФ, этот орган не пытался связаться со своим главой с момента ареста последнего. Международный валютный фонд свяжется с ним "в соответствующее время", чтобы обсудить, планирует или нет Д.Стросс-Кан продолжать работать на посту директора-распорядителя организации.