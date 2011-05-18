Еврокомиссия подозревает в сговоре перевозчиков контейнеров

Европейская компания провела необъявленные проверки компаний, занимающихся транспортировкой контейнеров.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщили в пресс-службе Еврокомиссии.

«У Комиссии есть основания полагать, что компании, которых это касается, могли нарушить антимонопольные правила, запрещающие картельный сговор и ограничение бизнес-практики», - отмечается в сообщении пресс-службы.

По данным пресс-службы, проверки были проведены в ряде стран-членов ЕС.

Еврокомиссия традиционно не указывает компании, в помещениях которых были проведены проверки, однако сегодня о проверках сообщила датская группа A.P. Moeller-Maersk.