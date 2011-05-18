Еврокомиссия подозревает в сговоре перевозчиков контейнеров
03:01, 18 мая 2011Мир
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Проведены необъявленные проверки
Европейская компания провела необъявленные проверки компаний, занимающихся транспортировкой контейнеров.
Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщили в пресс-службе Еврокомиссии.
«У Комиссии есть основания полагать, что компании, которых это касается, могли нарушить антимонопольные правила, запрещающие картельный сговор и ограничение бизнес-практики», - отмечается в сообщении пресс-службы.
По данным пресс-службы, проверки были проведены в ряде стран-членов ЕС.
Еврокомиссия традиционно не указывает компании, в помещениях которых были проведены проверки, однако сегодня о проверках сообщила датская группа A.P. Moeller-Maersk.
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