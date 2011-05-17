Польшу признали страной, наполовину благоприятной для эмигрантов

Самый большой непосредственный западный сосед Украины - Польша заняла 25-е место среди 31 государств Европы и Северной Америки в рейтинге благоприятности условий для интеграции иностранцев MIPEX.

Согласно результатам исследования, которые имеет в своем распоряжении УНИАН, польская политика относительно интеграции эмигрантов, набрав в рейтинге 42 балла из 100 возможных, признана „наполовину благоприятной”.

Польша разделила седьмое место с конца с Австрией, которая также вошла в группу в меру благоприятных стран, для чего необходимо было набрать от 41 до 59 баллов.

«Достаточно неблагоприятные» условия для иностранцев, согласно рейтингу, зафиксированные в Литве, на Мальте, в Словакии, на Кипре и в Латвии, которые набрали от 40 до 31 балла.

В пятерку самых благоприятных государств вошли Швеция, Португалия, Канада, Финляндия и Голландия (83-68 баллов).

Среди государств, где работают много украинцев, в группу благоприятных для интеграции попали также Испания и Италия (63 и 60 баллов).

Польша больше всего баллов в рейтинге набрала за процедуры объединения семьи (67 баллов), выдачу разрешения долгосрочного резидента (65) и за мобильность на рынке труда (48).

Самыми плохими являются возможности эмигрантов в политической деятельности (13), в доступе к образованию (29), получении гражданства (35) и в делах защиты от дискриминации (36).

Как сообщал УНИАН, по данным польской власти, граждане Украины составляют самую многочисленную группу среди иностранцев, которые легально живут в Польше: около 30 тыс. из 100 тыс.

В прошлом году также более 100 тыс. украинцев могли работать в Польше на сезонных работах.

По данным экспертов, за пределами 46-миллионной Украины могут работать от 2 до 5 млн. украинцев.