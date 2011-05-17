Обама обнародовал данные о доходах

Финансовые активы Барака и Мишель Обама составляют как минимум 4 миллиона долларов, говорится в документах, опубликованных администрацией США.

Ежегодно высокопоставленные американские чиновники обнародуют данные о доходах и накопленных активах, в том числе финансовых средствах и ценных бумагах. В настоящее время опубликованы данные семьи Обама, а также сведения о состоянии семьи вице-президента Джозефа Байдена. В ближайшем будущем, как ожидается, Белый дом опубликует информацию о финансовом состоянии других сотрудников администрации.

Доход и активы семьи президента составляют зарплата главы государства (около 400 тысяч долларов ежегодно), авторские выплаты за изданные книги, банковские вклады, средства на пенсионных счетах, ценные бумаги U.S. Treasuries, а также ряда компаний.

"Публикация этих документов и анализ указанных в них данных призваны предотвратить финансовые конфликты интересов у госчиновников. У Обамы нет конфликта интересов", - пишет в своем официальном блоге советник президента Роберт Бауэр.

Впрочем, несмотря на публикацию, установить точный доход президента и его супруги невозможно, замечает РИА "Новости": в документах указан лишь порядок сумм, а не их точный размер. При этом "вилка" весьма широка. В частности, минимальный размер банковского вклада оценивается "вилкой" от 1001 доллара до 15 тысяч. Обама указал, что имеет вклад такого порядка в банке Nothern Trust. При этом президент держит средства и в других банках. Например, вклад в JP Morgan Chase глава государства задекларировал в категории "от 250 тысяч 1 доллара до 500 тысяч 1 доллара".

Несмотря на то, что минимальный объем средств и активов семьи составляет 4 миллиона долларов, реальный размер состояния может быть в два или три раза больше.

За книги, изданные до президентства, Обама получил в 2010 году как минимум 1,1 миллиона долларов, его семья владеет ценными бумагами U.S. Treasuries более чем на 2 миллиона. С учетом "вилки" авторские выплаты за книги могут составлять до 5 миллионов долларов, а объем ценных бумаг в денежном выражении - до 10 миллионов долларов.

Единственно, о чем представленные данные говорят с полной уверенностью, у Обамы и его супруги нет долгов.

Вице-президент США располагает более скромным состоянием. Его счета в банках, ценные бумаги и участие в инвестиционных схемах оценивается как минимум в 250 тысяч долларов. У вице-президента есть долги - он выплачивает кредит за дом и гасит несколько других кредитов.