Берлускони проигрывает выборы в Италии

Левоцентристская оппозиция Италии празднует победу на административных выборах, которые прошли в минувшее воскресенье и понедельник в ряде провинций и городов страны, сообщает корреспондент РИА "Новости". По предварительным данным, кандидаты от Демократической партии (ДП) уже после первого тура голосования выбраны мэрами Турина и Болоньи, а в Милане представитель ДП неожиданно опережает кандидата от правящей партии "Народ свободы".

"Мы выиграли, а они (правящая партия) проиграли", - так прокомментировал предварительные результаты голосования лидер ведущей оппозиционной силы страны - Демократической партии Пьер Луиджи Берсани.

Основное внимание СМИ было приковано к голосованию в Милане, Турине, Болонье и Неаполе, где выбор градоначальника, по мнению местных аналитиков, стал для политических партий и, главном образом, для партии премьер-министра Сильвио Берлускони "Народ свободы" тестом на популярность, который преподнес неприятный сюрприз главе правительства и его соратникам.

По предварительным итогам, кандидат ДП Пьеро Фассино (Piero Fassino) становится мэром Турина уже после первого тура выбора, набирая 57,1% голосов избирателей. Его однопартиец Вирджинио Мерола (Virginio Merola) также в первом туре выигрывает в Болонье с 52,01%.

В двух других ключевых городах - Милане и Неаполе может понадобиться второй тур. Но если в Неаполе ситуация для партии Берлускони более-менее оптимистична - кандидат НС Джанни Леттьери (Gianni Lettieri), набирая 40,5%, побеждает в первом туре, то в Милане итоги голосования, скорее всего, разочаруют. Чтобы оказать максимальную поддержку своему кандидату, Берлускони даже возглавил избирательный список партии. Однако пока картина складывается не в их пользу: Действующий градоначальник, представительница правящей партии Летиция Моратти набирает всего 41,7%, в то время как кандидат от левоцентристов Джулиано Пизапия (Giuliano Pisapia) получает 47%.