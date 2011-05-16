Дипскандал продолжается: Чехия выставит украинских дипломатов?
В ответ на высылку двоих из Киева
Министерство иностранных дел Чехии намерено выслать из страны нескольких украинских дипломатов.
Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на чешские СМИ, об этом заявил первый вице-премьер и глава чешского МИД Карел ШВАРЦЕНБЕРГ.
"Это ответная реакция на недавнюю высылку (из Киева) двух чешских дипломатов", - отметил он.
Ранее К.ШВАРЦЕНБЕРГ заявлял, что объявление Украиной персонами нон-грата двух чешских дипломатов является ответной мерой на предоставление убежища в Чехии экс-министру экономики Украины Богдану ДАНИЛИШИНУ.
Как сообщал УНИАН, 13 мая Министерство иностранных дел Украины заявило, что двое чешских дипломатов объявлены в Украине персонами нон-грата.
По данным СБУ, разоблачена разведывательно-подрывная деятельность атташе по вопросам обороны Посольства Чешской Республики в Украине полковника Зденека КУБИЧЕКА и военного атташе майора Петры НАВОТНОЙ, которые, прикрываясь дипломатическим статусом, проводили шпионскую деятельность по сбору информации военно-технического и военно-политического характера с ограниченным доступом.
Экс-министр экономики Украины Б.ДАНИЛИШИН в январе 2011 года получил статус политического беженца в Чехии.