Дипскандал продолжается: Чехия выставит украинских дипломатов?

Министерство иностранных дел Чехии намерено выслать из страны нескольких украинских дипломатов.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на чешские СМИ, об этом заявил первый вице-премьер и глава чешского МИД Карел ШВАРЦЕНБЕРГ.

"Это ответная реакция на недавнюю высылку (из Киева) двух чешских дипломатов", - отметил он.

Ранее К.ШВАРЦЕНБЕРГ заявлял, что объявление Украиной персонами нон-грата двух чешских дипломатов является ответной мерой на предоставление убежища в Чехии экс-министру экономики Украины Богдану ДАНИЛИШИНУ.

Как сообщал УНИАН, 13 мая Министерство иностранных дел Украины заявило, что двое чешских дипломатов объявлены в Украине персонами нон-грата.

По данным СБУ, разоблачена разведывательно-подрывная деятельность атташе по вопросам обороны Посольства Чешской Республики в Украине полковника Зденека КУБИЧЕКА и военного атташе майора Петры НАВОТНОЙ, которые, прикрываясь дипломатическим статусом, проводили шпионскую деятельность по сбору информации военно-технического и военно-политического характера с ограниченным доступом.

Экс-министр экономики Украины Б.ДАНИЛИШИН в январе 2011 года получил статус политического беженца в Чехии.