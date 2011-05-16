Секс-скандал с участием главы МВФ может пополниться ещё одним именем
11:16, 16 мая 2011Мир
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Жертвой была и журналистка?
Сексуальный скандал с участием главы МВФ Доминика Стросс-Кана может пополниться ещё одним именем.
Как сообщает Эхо Москвы, накануне вечером член французской Социалистической партии Анна Мансуре заявила, что Стросс-Кан в своё время домогался её дочери – журналистки Тристане Банон, когда она брала у главы МВФ интервью. Как пишет газета "Нью-Йорк Пост", тогда Банон не стала подавать в суд из-за опасения за свою репутацию. Не исключено, что в свете последних событий она может изменить своё мнение.
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