Секс-скандал с участием главы МВФ может пополниться ещё одним именем

Сексуальный скандал с участием главы МВФ Доминика Стросс-Кана может пополниться ещё одним именем.

Как сообщает Эхо Москвы, накануне вечером член французской Социалистической партии Анна Мансуре заявила, что Стросс-Кан в своё время домогался её дочери – журналистки Тристане Банон, когда она брала у главы МВФ интервью. Как пишет газета "Нью-Йорк Пост", тогда Банон не стала подавать в суд из-за опасения за свою репутацию. Не исключено, что в свете последних событий она может изменить своё мнение.