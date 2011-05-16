Посланнику ООН в Ливии не удалось встретиться с Каддафи

На переговорах в Ливии специальный посланник ООН Абдул Илах аль-Хатиб настаивает на прекращении огня и допуске гуманитарных миссий к городам, осажденным силами Муамара Каддафи. Со своей стороны, ливийские чиновники подтвердили аль-Хатибу, что готовы к переговорам.

В то же время представитель ООН не упомянул о предложении главы ливийского правительства Багдади Махмуди, о котором ранее сообщали СМИ, прекратить огонь в случае прекращения бомбардировок НАТО.

Специальный посланник ООН побывал в столице Ливии Триполи в воскресенье. Он встретился с министром иностранных дел правительства Каддафи и главами племен, сохраняющих верность ливийскому лидеру. Встречи с самим Каддафи Абдулу Илаху аль-Хатибу добиться не удалось, замечает Радио Свобода.