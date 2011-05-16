Горничная, заявившая на главу МВФ, соответствовала всем требованиям

Горничную отеля Sofitel New York, которая заявила в полицию на главу МВФ Доминика Стросс-Кана, обвинив его в сексуальных домогательствах, охарактеризовали как "добросовестную работницу". "Мы хотели бы отметить, что наша сотрудница проработала в этом отеле три года и полностью соответствовала всем требованиям, предъявляемым к работе персонала и его поведению", - цитирует Reuters заявление, распространенное штаб-квартирой Accor Group в Париже (владелец и управляющая компания сети гостиниц Sofitel).

Директор-распорядитель МВФ, напоминает РосБизнесКонсалтинг, Д.Стросс-Кан был арестован вечером 14 мая в Нью-Йорке по обвинению в сексуальных домогательствах к горничной отеля. Известно, что он уже заявил о своей полной невиновности. Утверждается, что 32-летняя служащая гостиницы сумела сбежать из номера, который занимал глава МВФ, после чего немедленно обратилась в полицию.

62-летний Д.Стросс-Кан руководит МВФ с 2007 г. Ранее занимал посты министра промышленности и министра экономики, финансов и индустрии Франции. Является членом Социалистической партии Франции. Его считают одной из возможных кандидатур социалистов на выборах французского президента в 2012 г.