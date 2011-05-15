Евростат: Греция дезинформировала ЕС о долговых операциях

Греция заключила 13 контрактов с американским инвестбанком Goldman Sachs, которые де-факто являлись займами, но не отражались в долговой отчетности, говорится в докладе, опубликованном на сайте европейской статистической службы Евростат.

Операции проводились с 2001 года в форме валютных свопов - соглашений на обмен оговоренного объема одной валюты на другую на определенную будущую дату. При этом курсы обмена определялись таким образом, чтобы банк получил в будущем существенные прибыли в обмен на выплаченные по свопам деньги.

Всего Греция заняла при помощи валютных свопов около 5,3 миллиарда евро, сообщил Евростат в ноябре 2010 года. Эти средства не были указаны в отчетности по государственному долгу, и Греция отказалась сообщить о них даже после соответствующего запроса из Брюсселя.

"В 2008 году греческие власти написали в Евростат, что государство не участвует в опционах, форвардных и фьючерсных контрактах, валютных и внерыночных свопах", - приводит текст РИА "Новости".

Почти все вопросы с этими сделками были урегулированы в сентябре 2010 года, когда Греция согласилась соответствующим образом скорректировать цифры своего долга, отметили в статслужбе Евростат.

Резкий рост государственного долга Греции поставил страну в 2010 году на грань дефолта. Страны еврозоны и МВФ выделили 110-миллиардный пакет кредитов Греции в обмен на программу жесткой экономии. Однако Афинам до сих пор приходится опровергать мнение рынков и ряда аналитиков, что 330-миллиардный долг, который продолжает расти, невозможно обслуживать без реструктуризации.