Еврокомиссия потребует от Дании разъяснений

Еврокомиссия потребует от Дании дополнительных разъяснений относительно планов ввести таможенный контроль на границах со странами-членами Шенгенской зоны.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом идет речь в заявлении комиссара ЕС по вопросам внутренних дел Сесилии МАЛЬМСТРЕМ, переданном УНИАН.

По словам комиссара, Комиссия в частности, попросит предоставить информацию относительно юридических оснований для предполагаемого возобновления таможенного контроля, источниках информации, на базе которой этот контроль будет осуществляться, а также о том, будут ли объявленные меры частью более широкой программы борьбы с преступностью на всей территории Дании.

С.МАЛЬМСТРЕМ выразила обеспокоенность планами Дании усилить приграничный контроль на внутренних границах путем введения постоянного и видимого таможенного контроля на всех датских границах.

«Предварительная оценка Комиссией вызывает реальную озабоченность, поскольку в случае реализации, как это предполагается, предложенные меры могут нарушить обязательства Дании в рамках европейского и международного законодательства», - отметила С. МАЛЬМСТРЕМ.

Она призвала правительство Дании воздержаться от односторонних шагов и обеспечить соответствие всех предпринимаемых мер законодательству ЕС.

«Комиссия готова продолжать диалог с Данией. Но, при необходимости, она использует средства, имеющиеся в ее распоряжении, чтобы гарантировать исполнение законов ЕС», - подчеркнула комиссар ЕС.

Как сообщал УНИАН, 13 мая Президент Еврокомиссии Жозе Мануэл БАРРОЗУ направил письмо премьер-министру Дании Ларсу Локке РАСМУССЕНУ, в котором выразил обеспокоенность планами Дании ввести таможенный контроль на границах со странами-членами ЕС и отметил, что предлагаемые меры могут не отвечать положения Соглашения ЕС и Шенгенского пограничного кодекса.