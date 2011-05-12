Путин встретится в Сочи с руководством "народного фронта"

. Премьер-министр России Владимир Путин на встрече в Сочи обсудит сегодня с руководством так называемого Общероссийского народного фронта основополагающий документ этой организации.

Переговоры Путина с руководителями партии "Единая Россия" и общественных организаций, намеревающихся стать частью создаваемого "фронта", начались в Сочи в неформальной обстановке в среду.

Путин предложил создать Общероссийский народный фронт с участием "Единой России", других партий и общественных организаций на прошлой неделе. Лидеры ряда объединений - таких как Федерация независимых профсоюзов, Союз женщин России - приветствовали эту инициативу. В то же время, ни одна из партий, кроме "Единой России", не изъявила желания присоединиться к новой организации, замечает Радио Свобода.