Путин создал координационный совет Народного фронта

На встрече премьер-министра РФ Владимира Путина с деятелями общественных организаций, которая прошла 7 мая в Ново-Огарево, был создан координационный совет Общероссийского народного фронта - организации беспартийных, примкнувших к "Единой России" и получивших таким образом право претендовать на мандаты единоросов в Госдуме.

"Мне бы очень хотелось, чтобы наша сегодняшняя встреча была оформлена как создание координационного совета, который мог бы регулярно, один раз в месяц-полтора собираться", - сказал Путин. Его слова передает ИТАР-ТАСС.

По словам премьера, он задумался о создании народного фронта, так как "Единая Россия" остро нуждается в новых идеях и лицах. Кроме того, он связал появление новой организации с необходимостью строить планы не только на период до ближайших выборов в парламент, но и на более долгий срок: "нужно думать о следующем этапе развития страны". Путин напомнил, что обратился за помощью к экспертам, которые вносят изменения в программу развития РФ до 2020 года.