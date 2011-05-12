Во Франции назначена дата президентских выборов

Во Франции объявлена дата следующих президентских выборов. Как сообщает Agence France-Presse со ссылкой на министра по делам бюджета страны Франсуа Баруэна (Francois Baroin), первый тур состоится 22 апреля 2012 года, второй - 6 мая.

Также стали известны сроки проведения выборов в обе палаты парламента. Выборы в Сенат (верхнюю палату) состоятся 25 сентября 2011 года, в то время как депутатов будут избирать 10 и 17 июня 2012 года, рассказал Баруэн.

Как прогнозируют аналитики, нынешний президент, представитель правоцентристов Николя Саркози, выдвинет свою кандидатуру на второй пятилетний срок. Основными его оппонентами в президентской гонке будут кандидаты от Социалистической партии - вероятно, глава МВФ Доминик Стросс-Кан - и ультраправого "Национального фронта", от которого на выборы пойдет глава НФ и дочь его основателя Жана-Мари Ле Пена - Марин.

Предварительные исследования показывают, что доверие избирателей к социалистам, и, в частности, к Стросс-Кану, существенно выше, чем к правящим правоцентристам. Более того, вместо Саркози французы с большей охотой увидели бы в кресле президента Марин Ле Пен, пишет Лента.ру.

По данным опросов, в мае рейтинг нынешнего президента поднялся до 32 пунктов. В предыдущем месяце этот показатель достиг исторического минимума в 30 пунктов, несмотря на постепенное восстановление экономики страны.