Китай обогнал Японию и занял первое место среди азиатских стран по объему военного бюджета в 2006 г. Как сообщает шведский исследовательский институт Stockholm International Peace Research Institute, в прошедшем году затраты КНР на военные нужды достигли уровня в 50 млрд долл., тогда как Япония потратила на те же цели 43,7 млрд долл.

Как отмечают шведские исследователи, первое место в мире по объему военного бюджета уверенно занимают США, чьи затраты на военные нужды в 2006 г. составили 528 млрд долл. Второе и третье место занимают Великобритания и Франция.

Совокупный мировой военный бюджет в 2006 г. вырос на 3,5% и составил 1,2 трлн долл., сообщает SIPRI. В частности, РФ потратила в 2006 г. на военные нужды 34,7 млрд долл. "Россия использовала доходы от продажи энергоресурсов для возрождения национальной гордости, восстановления влияния в граничащих с ней странах и для усиления геополитической роли на мировой арене", - отмечается в докладе SIPRI.

Шведские исследователи указывают также, что США, Россия, Франция, Великобритания и Китай в совокупности к началу 2007 г. имели в своем распоряжении свыше 26 тыс. ядерных боеголовок. "Несмотря на то, что общее число ядерных боеголовок в мире постепенно сокращается, эти пять держав планируют, либо уже приступили к исполнению программ по усовершенствованию своего ядерного арсенала", - говорится в докладе SIPRI, передает Associated Press.