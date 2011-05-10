Обама объявит о переброске истребителей в Польшу

. Самолеты F-16 из Авиано, крупнейшей базы НАТО в Италии, будут базироваться на польском аэродроме в г.Ласк (Центральная Польша), передает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на польские СМИ.

Согласно заявлению министра обороны Польши Богдана Клиха, соответствующее соглашение о передислокации F-16 должно быть готово к визиту Б.Обамы.

В декабре 2010 г. Варшава приняла предложение США разместить американские истребители F-16 и транспортные самолеты "Геркулес" на своей территории на ротационной основе.