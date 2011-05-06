В Сирии погибли 30 демонстрантов и 10 полицейских

В Сирии в пятницу, 6 мая, погибли около 30 участников антиправительственных демонстраций. Как сообщает Associated Press со ссылкой на данные правозащитников, по меньшей мере 15 человек убили в городе Хомс, шесть - в Хаме, пять - в Латакии. Есть погибшие и в других сирийских городах.

Агентство сообщает, что сотрудники служб безопасности страны стреляли по демонстрантам боевыми патронами.

"Аль-Джазира" сообщает о 26 убитых демонстрантах со ссылкой на данные представителя правозащитной группы Insan. В то же время, пресс-секретарь министерства информации Сирии отказалась разговаривать с журналистами, сказав, что ей ничего не известно о погибших.

Между тем, сирийское государственное телевидение, данные которого также приводит "Аль-Джазира", сообщило о гибели солдата и четырех полицейских в Хомсе.

Сирийское государственное агентство SANA уточняет, что они погибли при нападении "вооруженной преступной группы" на КПП на въезде в город. Всего, по данным агентства, 6 мая были убиты 10 полицейских и военнослужащих, сообщает Лента.ру.