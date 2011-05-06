«Аль-Каида» подтвердила, что бен Ладен - мертв

Международная террористическая организация «Аль-Каида» подтвердила сообщения о гибели своего лидера Усамы бен Ладена, о смерти которого Президент США Барак ОБАМА заявил 2 мая.

Об этом сообщает Газета.русо ссылкой на агентство Reuters.

«Аль-Каида» выступила с заявлением на исламистских форумах 6 мая 2011 года, в котором подтвердила смерть Усамы бен Ладена», – говорится в заключении мониторинговой компании SITE, исследовавшей в течение последней недели интернет-ресурсы сторонников джихада.

После сообщений о смерти лидера «Аль-Каиды» афганское движение «Талибан» заявляло, что не видит достаточных доказательств, которые бы свидетельствовали о его ликвидации.