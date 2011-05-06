Лукашенко понял: в террористы идут те, кто болтает на работе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал в связи с терактом в метро 11 апреля ужесточить трудовую дисциплину на предприятиях страны, сообщает Лента.ру . "Рабочее время должно быть отдано работе, никакой болтовни и так далее", заявил Лукашенко.

По словам президента Белоруссии в борьбе с "бесхозяйственностью и беспорядком в бюджетной сфере, госструктурах" нужно использовать "советский опыт времен Андропова". "Нравится это кому-то или нет, но примерно так мы должны заставить каждого работать", - сказал Лукашенко.

Предполагаемый исполнитель теракта работал на заводе. Как объяснил Лукашенко, предварительные итоги проверок показывают, что в теракте виноваты не только работники правоохранительных органов и метрополитена, допустившие халатность. "Причины и условия, способствовавшие преступлениям, заключаются не только в недоработке правоохранительных органов. В учреждениях образования и на предприятиях беспорядка больше, чем надо", - сказал Лукашенко.

По мнению президента, на заводе (Лукашенко не назвал конкретное предприятие), где работал террорист (по данным СМИ, его зовут Дмитрий Коновалов) была "негодная практика бесхозяйственности, протекционизма, безразличия, оторванности руководителей от людей". Обвиняемый в теракте, по словам Лукашенко, "мог запросто уйти с работы, набрать шариков, роликов, арматуры и испытывать взрывные устройства в лесах".

При этом президент Белоруссии отметил, что "чинуши" не должны "закрывать рот людям". Лукашенко указал место, где люди имеют право высказывать свою точку зрения. "Человек, отработав свое рабочее время, в определенных местах, дома, как в настоящем демократическом государстве, имеет право выражать свою точку зрения, и никто не имеет права этому препятствовать", - заявил Лукашенко.