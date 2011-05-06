Ливийские повстанцы недовольны финансовой помощью Запада

. Международная контактная группа по Ливии объявила о создании специального временного фонда для финансирования ливийской оппозиции, сообщает Би-би-си.

Согласно заявлению главы МИД Франции Алана Жюппе, фонд предполагаемым объемом в 250 миллионов долларов должен заработать через нескольких недель. Однако находящийся в Бенгази Переходный национальный совет заявил, что ему требуется в десять раз больше.

Тем временем, США объявили о том, что вводят финансовые санкции в отношении государственной телерадиокомпании Ливии и двух инвесткомпаний, принадлежащих ливийскому правительству.

Помимо этого, госсекретарь США Хиллари Клинтон пообещала, что Вашингтон поможет мятежникам получить доступ к замороженным счетам ливийских властей за границей.