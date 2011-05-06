В Египте начали допрашивать сыновей экс-президента

Следователи комитета по экономическим преступлениям при минюсте Египта приступили к следствию против сыновей экс-президента Египта Хосни Мубарака - Аля и Гамаля, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на портал "Аль-Ахрам".

В частности, следователи допрашивали в четверг Аля и Гамаля в тюрьме Тора в пригороде Каира. Допросы касались происхождения финансовых состояний сыновей бывшего египетского лидера. Речь шла об их участии в управлении компаниями, зарегистрированными на Кипре и на одном из британских островов и управляющими крупными инвестиционными фондами, а также об участии Аля и Гамаля в так называемом деле о навязывании иностранным компаниям эксклюзивных партнеров в Египте.

Следователи, кроме того, интересовались возможной причастностью сыновей Мубарака к проведению приватизации государственных объектов в стране.

Аля и Гамаль с середины апреля находятся в тюрьме Каира по обвинениям в коррупции и незаконном обогащении. За это время следователи несколько раз допрашивали сыновей экс-президента, а также их жен Хайди и Хадигу. Генпрокурор 28 февраля запретил выезд за границу экс-президенту страны, а также членам его семьи. Генпрокуратура также наложила арест на все имущество Мубарака, его супруги Сюзан, сыновей, а также их жен и детей.

Гамаль Мубарак до недавнего времени был руководителем политического комитета правившей при его отце Национально-демократической партии, и независимые СМИ не раз сообщали о возможном выдвижении его кандидатуры на президентских выборах. Аля Мубарак не занимался политикой, он известен как крупный бизнесмен.

После народного восстания 25 января в Египте были инициированы десятки уголовных дел в отношении бывших высокопоставленных чиновников, которых обвиняют в коррупции.