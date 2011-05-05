В Ираке смертник взорвал полицейский участок: 15 жертв

В иракском городе Хилла смертник на заминированном автомобиле врезался в здание полицейского участка, погибли 15 человек.

Как сообщает «Газета.ру» со ссылкой на агентство Reuters, еще по меньшей мере 25 человек получили ранения.

По данным источника в Министерстве внутренних дел Ирака, погибли 16 человек, ранены 50.

Город Хилла находится в 100 км к югу от Багдада.