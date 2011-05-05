В Ираке смертник взорвал полицейский участок: 15 жертв
09:15, 05 мая 2011Мир
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Не менее 25 человек получили ранения
В иракском городе Хилла смертник на заминированном автомобиле врезался в здание полицейского участка, погибли 15 человек.
Как сообщает «Газета.ру» со ссылкой на агентство Reuters, еще по меньшей мере 25 человек получили ранения.
По данным источника в Министерстве внутренних дел Ирака, погибли 16 человек, ранены 50.
Город Хилла находится в 100 км к югу от Багдада.
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