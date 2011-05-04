Болгария отзывает 13 послов, которые были секретными агентами спецслужб

Болгария вызвала на родину 13 послов в иностранных государствах, сообщают болгарские СМИ со ссылкой на МИД, передает Газета.Ru.

По словам представителя МИД Веселы ЧЕРНЕВЫ, эти дипломаты во времена, когда страна принадлежала к социалистическому блоку, сотрудничали со спецслужбами. Как пояснила представитель МИД, эти действия нельзя назвать официальным отзывом послов, поскольку это может сделать только президент.

В декабре прошлого года премьер-министр Болгарии Бойко БОРИСОВ потребовал отзыва 41 посла страны, а также еще четырех высокопоставленных дипломатов, после того как в результате официального расследования выяснилось, что они были секретными агентами спецслужб.

Среди тех, кто был связан со спецслужбами, по данным парламентской комиссии, оказались послы в Лондоне, Берлине, Риме, Москве и Токио.