Советник Обамы: конечно, лучше было бы взять бен Ладена живым

У американских военных не было возможности захватить Усаму бен Ладена живым, подтвердил на брифинге советник президента США по борьбе с терроризмом Джон Бреннан.

"Если бы у нас была возможность взять его живым, мы бы это сделали... Но приоритетом была безопасность наших военных", - цитирует РИА "Новости".

Он также пообещал, что США расправятся с "Аль-Каидой", как расправились с лидером группировки, и подчеркнул, что устранение бен Ладена - важный шаг на этом пути.

Бреннан признал логичными вопросы членов американского конгресса к пакистанским властям о том, как могли те не знать о местонахождении бен Ладена. Он отметил, что у правительств США и Пакистана существуют расхождения по стратегии борьбы с исламским терроризмом, подчеркнув вместе с тем, что для успешной борьбы с террористами сотрудничество с Пакистаном жизненно необходимо.