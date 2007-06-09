От наводнений на юге Китая пострадали миллионы человек

В результате сильных ливней и гроз на юге Китая погибли по меньшей мере 23 человека, несколько тысяч остались без крова. Как сообщает в субботу китайское информационное агентство Синьхуа, «пострадали миллионы людей».

По данным агентства, в провинции Гуйчжоу в пятницу и субботу были затоплены около 20 тысяч гектар сельскохозяйственных угодий, разрушены свыше 3 тысяч домов, погибли 7 человек.

В соседней провинции Гуандун из-за сильных дождей сошли несколько селей, разрушивших около 800 домов. Из-за вызванной бедствием поломки железной дороги в поезде между городами Мэйчжоу и Шаньтоу в провинции Гуандун застряли 1 тыс. 100 человек.