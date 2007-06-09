Аль-Каида объявила священную войну Индии

Террористическая группировка "Аль-Каида фи-л-Хинд" ("Аль-Каида в Индии"), приписывающая себя к "Аль-Каиде", объявила священную войну Индии. Причиной объявления войны стал контроль Индией части районов Кашмира. По словам представителей индийских властей, видеозапись с соответствующим заявлением была прислана в одно из кашмирских новостных агентств. Это первое заявление террористической группировки со времени ее образования в июле 2006 г., однако индийские власти воспринимают его серьезно, вместе с тем отмечая, что повода для паники нет, передает Associated Press.

На территории штата Джамму и Кашмир действуют несколько крупных сепаратистских группировок исламистского толка. С 1989 г. боевики ведут вооруженную борьбу за отделение штата от Индии: часть из них требует предоставления краю независимости, часть - присоединения к Пакистану. За эти годы жертвами противостояния стали около 70 тыс. человек, большинство из которых - мирные жители. Несмотря на определенный прогресс, достигнутый правительствами Индии и Пакистана на переговорах по вопросу мирного урегулирования ситуации в спорном регионе, активность боевиков в последнее время только усилилась.

РБК-Украина