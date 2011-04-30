Каддафи готов к мирным переговорам
09:51, 30 апреля 2011Мир
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Муамар Каддафи заявил в своём телеобращении, что не намерен уходить в отставку и покидать страну, но готов к переговорам и перемирию, если НАТО "уберёт свои самолёты", сообщает Reuters.
"Ливия готова к перемирию, но перемирие не может быть лишь с одной стороны", - заявил Каддафи во время телеобращения, которое началось рано утром в субботу и длилось 80 минут.
По его словам, прекращению огня в Ливии препятствуют авиаудары НАТО по ливийской территории. Он снова призвал союзников прекратить атаки и позволить народу Ливии самому решить внутренние проблемы. "Мы не нападали на них и не пересекали море... Так почему они нападают на нас?.. Давайте устроим переговоры", - сказал Каддафи.
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