Каддафи готов к мирным переговорам

Муамар Каддафи заявил в своём телеобращении, что не намерен уходить в отставку и покидать страну, но готов к переговорам и перемирию, если НАТО "уберёт свои самолёты", сообщает Reuters.

"Ливия готова к перемирию, но перемирие не может быть лишь с одной стороны", - заявил Каддафи во время телеобращения, которое началось рано утром в субботу и длилось 80 минут.

По его словам, прекращению огня в Ливии препятствуют авиаудары НАТО по ливийской территории. Он снова призвал союзников прекратить атаки и позволить народу Ливии самому решить внутренние проблемы. "Мы не нападали на них и не пересекали море... Так почему они нападают на нас?.. Давайте устроим переговоры", - сказал Каддафи.