ЕС осудил использование силами Каддафи кассетных боеприпасов

Глубокую обеспокоенность использованием силами ливийского лидера Муамара Каддафи запрещенных кассетных боеприпасов выразила в пятницу от имени Евросоюза глава дипломатии сообщества Кетрин Эштон.

"ЕС, в частности, глубоко обеспокоен сообщениями об использовании кассетных боеприпасов против мирного населения Ливии", - говорится в заявлении Эштон, поступившем в РИА Новости.

Вновь осудив непрекращающееся насилие со стороны режима Каддафи против мирных ливийцев, глава дипломатии ЕС в очередной раз призвала Триполи незамедлительно прекратить применение силы против населения с "использованием кассетных боеприпасов или других средств", а также допустить поставки гуманитарной помощи.