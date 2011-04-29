Гроб с телом Иоанна-Павла II вынесли из склепа

Гроб с телом покойного Папы Римского Иоанна-Павла II 29 апреля вынесли из склепа базилики Святого Петра, сообщает Agence France-Presse. До воскресенья мощи главы римско-католической церкви будут находиться в соборе.

На 1 мая назначена церемония беатификации (причисления к лику блаженных) Иоанна-Павла II. После этого его останки замуруют в базилике недалеко от скульптуры Микеланджело "Оплакивание Христа" ("Пьета"), сообщает Лента.ру.

Перед новым захоронением мощи будут в соборе, чтобы паломники могли поклониться им.

Каменная плита, закрывавшая захоронение понтифика в склепе, будет отправлена в Краков. Ее выставят в новой церкви, посвященной Папе - уроженцу Польши.