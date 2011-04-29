В Лондоне сегодня состоится главная свадьба года

В Лондоне сегодня пройдут торжества по случаю бракосочетания принца УИЛЬЯМА – второго в очереди на британский престол – и Кэтрин МИДДЛТОН.

В числе около двух тысяч приглашенных на свадьбу гостей лидеры примерно 50 государств, сообщает радио «Свобода».

По оценкам полиции, более 600 тысяч человек будут следить за происходящим непосредственно на улицах Лондона. Сотни человек установили палатки по всем основным маршрутам церемонии, в том числе рядом с Вестминстерским аббатством.

В четверг молодая пара в обращении по поводу предстоящий свадьбы поблагодарила всех за поддержку и поздравления, которые приходили с момента объявления помолвки.