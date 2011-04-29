Белоруссию не пригласили на заседание "Восточного партнерства"

Заседание Парламентской ассамблеи программы Евросоюза "Восточное партнерство" (EURONEST), которое состоится 3 мая в Брюсселе, пройдет без участия представителей Белоруссии, сообщили в РИА Новости в пресс-службе Европарламента.

По словам представителя Европарламента, главной целью встречи будет одобрение процедурных правил работы EURONEST, избрание ее сопредседателей, бюро и рабочих групп, а также утверждение учредительного акта о создании ассамблеи.

Программа "Восточное партнерство" нацелена на сближение ЕС с Азербайджаном, Арменией, Грузией, Молдавией, Украиной и Белоруссией. Проектом предусмотрено выделение этим странам до 2013 года 600 миллионов евро, которые предназначены для укрепления государственных институтов, контроля границ и оказания помощи малым компаниям.