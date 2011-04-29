Власти Будапешта переименовали площадь Москвы

Депутаты городского собрания Будапешта приняли решение о переименовании 26 городских объектов, говорится в сообщении на официальном сайтевенгерской столицы.

В результате изменений с карты города исчезает площадь Москвы - один их крупнейших транспортных узлов венгерской столицы, появляются парки имени Папы Римского Иоанна Павла II и "короля рок-н-ролла" Элвиса Пресли.

Имя Элвиса Пресли присваивается скверу в западной части города. Место выбрано по итогам голосования граждан.

Площади Москвы (Московская площадь) возвращают старое название - по имени премьер-министра Венгрии Кальмана Селля, которое она носила до 1951 года.

МИД РФ уже выразил недоумение по поводу этого переименования. На брифинге заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Сазонов подчеркнул, что "в условиях общего позитивного развития наших отношений с Венгрией такое решение вызывает по крайней мере недоумение... Мы не видим в этом названии никакой идеологической нагрузки. Скорее имя "Москва" олицетворяет взаимный братский интерес других государств к России, к Москве", - цитирует РосБизнесКонсалтинг.