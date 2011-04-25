Приближается Международная неделя танго

С 30 мая по 5 июня в Судаке пройдет международная неделя танго «Крымские каникулы 2011».

Об этом УНИАН сообщили в Курортно-информационном центре Крыма.

По данным организаторов, это некоммерческое мероприятие, цель которого «собрать друзей - всех, кто любит аргентинское танго, в одном из самых красивых и романтичных уголков Украины, на Крымском побережье».

Ежегодно, начиная с 2006 года, неделя танго объединяет более 500 человек из разных стран мира: Украины, России, Германии, Австрии, Аргентины, Польши, Турции, Англии, Словении, Италии, Франции, США, Канады, Швеции, Дании.

В программу мероприятия включены семинары и мастер-классы с преподавателями танго мирового уровня.

«В 2011 году на "Крымские каникулы" приедут маэстро из Аргентины и России: Оливер КОЛКЕР, Орасио ГОДОЙ и Карина КОЛМЕЙРО, а также Вячеслав ИВАНОВ и Ольга ЛЕОНОВА», 0 рассказали организаторы.

Кроме того, в дни «Крымских каникул» пройдут уроки и вечера южноамериканских танцев.