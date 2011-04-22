Клинтон обвинила Каддафи в использовании кассетных бомб

Госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила в четверг, что войска ливийского лидера Муамара Каддафи, вероятно, применяют кассетные бомбы против мирного населения, сообщает Радио Свобода.

Клинтон отметила, что кассетные бомбы, запрещенные более чем в ста странах, используются войсками Каддафи при обстрелах осажденного ими города Мисурата и взрываются в жилых кварталах.

Ливийские власти отвергают эти обвинения.