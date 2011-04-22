Клинтон обвинила Каддафи в использовании кассетных бомб
01:21, 22 апреля 2011Мир
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Ливийские власти отвергают обвинения
Госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила в четверг, что войска ливийского лидера Муамара Каддафи, вероятно, применяют кассетные бомбы против мирного населения, сообщает Радио Свобода.
Клинтон отметила, что кассетные бомбы, запрещенные более чем в ста странах, используются войсками Каддафи при обстрелах осажденного ими города Мисурата и взрываются в жилых кварталах.
Ливийские власти отвергают эти обвинения.
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