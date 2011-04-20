Еврокомиссия хочет дополнительно ограничить своих комиссаров

Европейская комиссия приняла решение об усилении требований к поведению комиссаров.

Как сообщает пресс-служба Еврокомиссии, соответствующее решение было принято сегодня на заседании комиссии.

Новый кодекс предусматривает более четкие правила относительно деятельности комиссаров после отставки, а также увеличивает с 12 до 18 месяцев период обязательного извещения Еврокомиссии о деятельности бывших комиссаров.

Внесенные изменения также предполагают предоставление деклараций о доходах, вводят процедуру разрешения конфликтов интересов во время исполнения обязанностей комиссаров, уточняют правила относительно получения подарков.

Новый кодекс предусматривает, что не только супруги и члены семьи, но также и партнеры не могут быть членами кабинета комиссара.

Пресс-служба Еврокомиссии уточняет, что в соответствии с Соглашением Европейского Союза, новый кодекс будет предложено оценить Европарламенту.

Как сообщал УНИАН, Президент Еврокомиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ заявил о намерении пересмотреть Кодекс поведения комиссаров в сентябре 2009 года.