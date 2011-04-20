В Минске по подозрению в причастности к теракту арестовали правозащитников
За нецензурное ругательство - 10 суток ареста
В Беларуси арестованы два правозащитника по подозрению в причастности к теракту в минском метро 11 апреля.
Как сообщает белорусская служба радио "Свобода", арестованы представители Витебского отделения Белорусского Хельсинского комитета Павел ЛЕВИНОВ и председатель Витебской организации Объединенной гражданской партии Ольга КАРАЧ.
Кроме того, был задержан и супруг О.КАРАЧ - Олег БОРЩЕВСКИЙ. При задержании на всех были составлены протоколы, в которых отмечалось, что причиной ареста стало подозрение в причастности к теракту в минском метро 11 апреля.
Однако сегодня всем задержанным предъявлены обвинения в хулиганстве. В настоящее время в Минске по этим делам проходит судебное заседание.
"Суд оштрафовал О.КАРАЧ на 700 тысяч белорусских рублей", - сообщает радиостанция.
О.БОРЩЕВСКИЙ также за нецензурную брань осужден на 10 суток административного ареста.
В течение дня суд также рассмотрит дело П.ЛЕВИНОВА.