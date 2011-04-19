Великобритания отправит в Ливию военных советников

Министерство иностранных дел Великобритании 19 апреля объявило, что команда британских специалистов, работающих в Бенгази ("столице" ливийских повстанцев), вскоре будет пополнена "опытными офицерами вооруженных сил", сообщает Reuters.

"Дополнительные сотрудники дадут возможность правительству Соединенного Королевства укрепить связи с Национальным переходным советом (НПС)", - пояснили в МИДе Великобритании, добавив, что дополнительные офицеры помогут оппозиции в защите мирного населения.

"В частности, они будут консультировать НПС по вопросам улучшения военной организации, создания систем коммуникаций и логистики", - сказано в документе.

Кроме того, британские представители будут помогать оппозиционерам в распределении гуманитарной помощи и поступающих на восток Ливии медицинских грузов.

В то же время сообщается, что британцы не будут принимать непосредственного участия в обучении или вооружении повстанцев.

Ранее о своей готовности помочь Бенгази деньгами, оборудованием и даже вооружениями заявлял Катар, напоминает Лента.ру.

Великобритания, в отличие от Франции и Италии, не признала НПС единственной законной властью в Ливии, однако продолжает оказывать повстанцам разностороннюю поддержку.