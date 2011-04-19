Кубинцам впервые за 50 лет разрешат покупать недвижимость

Власти Кубы впервые после революции 1959 года разрешат гражданам покупать и продавать недвижимость.

Такое решение было принято на проходящем в Гаване, после 14 лет перерыва, VI съезде правящей Коммунистической партии.

Последние 50 лет кубинцам разрешалось только передавать жилье своим детям или менять его на другое по сложной схеме.

Открывшийся в субботу съезд должен принять программу социально-экономического развития страны на ближайшие годы, утвердить новый состав партийного руководства.

"Новое поколение призвано исправить и изменить без колебаний все, что должно быть исправлено и изменено. Оно призвано продолжить доказывать, что социализм - это и искусство невозможного", - пишет в новой статье, опубликованной в понедельник кубинскими СМИ, Фидель Кастро.