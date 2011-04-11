Лукашенко подтвердил, что при взрыве в метро погибли 11 человек

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключил, что взрыв в минском метро организован "извне", но потребовал проверить все военные склады с боеприпасами, сообщает РИА "Новости".

Лукашенко сообщил, что при взрыве в понедельник в минском метро погибли 11 человек, около 100 обратились за медпомощью.

"Я не исключаю, что нам могли этот "подарок"завезти извне. Но нам надо посмотреть и у себя", - заявил президент на совещании в связи со взрывом. "Вы должны реально проверить все склады на наличие боеприпасов и взрывчатки, все ли на месте и всюду ли надлежащим образом охраняется", - обратился президент к министру обороны.