Сторонники Каддафи написали конституцию

Сторонники лидера ливийской джамахирии Муаммара Каддафи заявили о подготовке конституции страны. Глава Высшего народного конгресса (парламента Ливии) Мухаммед Зваи сообщил, что черновой проект основного закона уже готов. Замминистра иностранных дел Ливии Халед Каим выразил надежду, что в скором времени этот документ будет принят, сообщает Лента.ру.

Как пишет Reuters, в ливийском руководстве не пояснили, каким будет политическое устройство страны в соответствии с конституцией и какое место в новой политической системе займет Каддафи. Один из разработчиков основного закона заявил, что речь идет о "ливийской версии", и отметил, что население в большинстве своем хочет видеть Каддафи у власти.

В настоящее время у Ливии нет конституции, а Каддафи не занимает в стране никаких официальных постов. Этим фактом он, в частности, неоднократно объяснял невозможность своей отставки. Формальным главой государства является генеральный секретарь Высшего народного конгресса.

Противники Каддафи, контролирующие восточную часть страны, добиваются полного отстранения лидера джамахирии и членов его семьи от власти. Участники западной коалиции, проводящие военную операцию в Ливии, по сообщениям прессы, готовы к компромиссным вариантам.