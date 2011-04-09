В Смоленске отмечают годовщину катастрофы самолета Качиньского

В Смоленске сегодня проходят траурные мероприятия, посвящённые годовщине авиакатастрофы польского президентского самолёта Ту-154.

Для участия в церемонии в Смоленск прибыла польская делегация во главе с супругой нового Президента Польши Анной КОМОРОВСКОЙ.

В результате авиакатастрофы погибли 96 человек, в том числе Президент Польши Лех Качиньский.