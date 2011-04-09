HRW: войска нового президента Кот-д'Ивуара убивают и насилуют

По данным правозащитной организации Human Rights Watch, сторонники Алассана Уаттары, признанного мировым сообществом победителем президентских выборов в Кот-д`Ивуаре, сожгли не менее 10 деревень, убили сотни мирных жителей и насиловали женщин (задокументировано 23 случая) в районах страны, поддерживающих Лорана Гбагбо.

В то же время, на севере Кот-д`Ивуара сотня сторонников Уаттары была убита людьми, поддерживающими Гбагбо. Организация призывает Уаттару провести расследование военных преступлений с обеих сторон.